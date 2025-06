Ucraina conclusi colloqui a Istanbul | consegnata a Mosca la lista dei bambini da rimpatriare | Starmer | Rivedere le difese con nuovi sottomarini nucleari

A Istanbul si sono conclusi i colloqui tra Ucraina e Russia, ma il clima rimane teso. In un contesto di instabilità geopolitica, il premier britannico Starmer avverte: è tempo di potenziare le difese con nuovi sottomarini nucleari. Un punto cruciale emerge: la sicurezza globale è sempre più fragile e la ripatrizione dei bambini ucraini diventa un simbolo della speranza di pace. Riusciranno le diplomazie a trovare un terreno comune?

In Turchia apparente nulla di fatto tra Kiev e Mosca. Il premier britannico: "Pronti a ipotetico scenario bellico".

Leggi anche Conclusi i colloqui Russia-Ucraina a Istanbul. Per Kiev “pochi progressi”, i russi “soddisfatti” - Si sono conclusi a Istanbul i colloqui tra Russia e Ucraina, ma per Kiev i risultati sono deludenti. Una fonte diplomatica ucraina ha dichiarato che non ci sono stati progressi significativi, mentre i rappresentanti russi si sono detti soddisfatti.

