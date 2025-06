Ucraina colloqui ad Istanbul conclusi con un nulla di fatto dopo 1 ora previsto scambio militari feriti e under 25 e 3 round a fine mese

I colloqui di Istanbul tra Russia e Ucraina si sono conclusi rapidamente, senza progressi significativi. Mentre i leader mondiali sperano in una de-escalation, rimane fondamentale il dialogo diretto tra Putin e Zelensky. Questo ci ricorda quanto sia cruciale la diplomazia in tempi di tensione globale. Un punto interessante: il memorandum per la pace presentato dalla Russia potrebbe aprire nuove strade, ma solo se l'Ucraina risponderà con lungimiranza. La guerra continua a segnare il nostro presente.

La delegazione russa ha presentato un memorandum per la pace alla controparte ucraina, che ora dovrà studiare il documento; Umerov: "Guerra finirà solo quanto Putin e Zelensky si incontreranno" Sono terminati con un nulla di fatto i colloqui di Istanbul tra le delegazioni di Russia e Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, colloqui ad Istanbul conclusi con un nulla di fatto dopo 1 ora, previsto scambio militari feriti e under 25 e 3° round a fine mese

Leggi anche Ucraina, oggi il vertice a Istanbul: Putin invia il consigliere Medinsky. Colloqui a porte chiuse – Diretta - Oggi si svolge a Istanbul un importante vertice sull'Ucraina, con la partecipazione del consigliere di Putin, Medinsky.

