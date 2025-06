Ucraina colloqui a Istanbul anche con l' Italia | Starmer | Pronti a ipotetico scenario di guerra

In un contesto globale sempre più teso, i colloqui di Istanbul tra Ucraina e Russia segnano un momento cruciale. L'Italia si unisce al tavolo, mentre il premier britannico Starmer sottolinea la necessità di rivedere le difese nazionali. Questo scenario solleva interrogativi sulle nuove strategie di sicurezza in Europa; un punto di svolta che invita a riflettere sul futuro della cooperazione internazionale e sull’importanza della diplomazia in tempi incerti.

In Turchia è il giorno dei colloqui tra Kiev e Mosca. Il premier britannico: "Rivedere le difese con nuovi sottomarini nucleari". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, colloqui a Istanbul anche con l'Italia | Starmer: "Pronti a ipotetico scenario di guerra"

Leggi anche Ucraina, oggi il vertice a Istanbul: Putin invia il consigliere Medinsky. Colloqui a porte chiuse – Diretta - Oggi si svolge a Istanbul un importante vertice sull'Ucraina, con la partecipazione del consigliere di Putin, Medinsky.

Ucraini vedono funzionari europei a Istanbul, anche Italia

Lo riporta msn.com: Il vice ministro degli Esteri ucraino, Sergiy Kyslytsya, ha avuto colloqui con funzionari di Italia, Germania e Gran Bretagna a Istanbul, prima dei colloqui con una delegazione russa in programma tra ...

