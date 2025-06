Ucraina | al via colloqui Russia-Kiev a Istanbul

A Istanbul, il secondo round di colloqui tra Russia e Ucraina segna un momento cruciale nel tentativo di trovare una soluzione pacifica al conflitto. In un'epoca in cui la diplomazia è più che mai fondamentale, questi incontri richiamano l'attenzione globale sulla necessità di stabilire relazioni cooperative. La presenza della Turchia come mediatore sottolinea l'importanza strategica di alleanze in un contesto geopolitico complesso. Riusciranno le parti a trovare un terreno comune?

Milano, 2 giu. (LaPresse) – È iniziato a Istanbul il secondo round di colloqui diretti fra Russia e Ucraina, dopo il primo incontro dello scorso 16 maggio. Lo riferiscono le agenzie di stampa russe. Anche il ministero degli Esteri ucraino ha confermato l’inizio dell’incontro. L’agenzia di stampa turca Anadolu riferisce che partecipa anche la Turchia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: al via colloqui Russia-Kiev a Istanbul

