Ucraina ai colloqui a Istanbul Kiev chiede tregua e incontro Putin-Zelensky | Mosca dice no a un cessate il fuoco incondizionato

A Istanbul, il conflitto tra Ucraina e Russia entra in una nuova fase. Kiev chiede una tregua, mentre Mosca respinge un cessate il fuoco incondizionato. Il dramma dei bambini rimpatriati si intreccia con la speranza di uno scambio di prigionieri. Intanto, il premier britannico Starmer lancia un allerta sulla sicurezza nazionale: è ora di rivedere le difese con nuovi sottomarini nucleari. Un segnale inquietante in un contesto geopolitico sempre più teso.

In Turchia consegnata a Mosca lista dei bambini da rimpatriare. Zelensky: in preparazione scambio prigionieri con Russia. Premier britannico Starmer: "Rivedere le difese con nuovi sottomarini nucleari. Pronti a ipotetico scenario bellico". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, ai colloqui a Istanbul Kiev chiede tregua e incontro Putin-Zelensky | "Mosca dice no a un cessate il fuoco incondizionato"

Leggi anche Ucraina, oggi il vertice a Istanbul: Putin invia il consigliere Medinsky. Colloqui a porte chiuse – Diretta - Oggi si svolge a Istanbul un importante vertice sull'Ucraina, con la partecipazione del consigliere di Putin, Medinsky.

