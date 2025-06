Ucraina a Istanbul secondo round di colloqui diretti Zelensky | Se falliscono sanzioni Usa e Ue a Mosca

A Istanbul si accende la speranza di pace con il secondo round di colloqui tra Ucraina e Russia. Zelensky è deciso a compiere "grandi passi" verso un accordo, ma il fallimento potrebbe scatenare ulteriori sanzioni da parte di Stati Uniti e UE. In un contesto globale già teso, ogni mossa potrebbe influenzare non solo la sicurezza europea, ma anche le dinamiche economiche mondiali. Riusciranno i negoziatori a trovare un’intesa?

Da Kiev arriva la volontà di raggiungere “grandi passi per arrivare alla pace”, dopo l'annuncio della partecipazione di una delegazione ucraina a Istanbul, per i colloqui con la Russia. Ieri una telefonata Lavrov-Rubio in preparazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, a Istanbul secondo round di colloqui diretti. Zelensky: “Se falliscono, sanzioni Usa e Ue a Mosca”

Leggi anche Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

Guerra Ucraina Russia, oggi a Istanbul secondo round dei negoziati diretti. LIVE

A Istanbul le delegazioni di Mosca e Kiev per i colloqui. Starmer: “L’incursione di ieri prova che l’Ucraina non è stata sconfitta”

Colloqui di Istanbul tra Russia-Ucraina: le rigorose misure di sicurezza

