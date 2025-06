Ucraina | a Istanbul rappresentanti Kiev incontrano funzionari Italia Germania e GB

A Istanbul, il primo vice ministro degli Esteri ucraino ha avviato un dialogo cruciale con funzionari di Germania, Italia e Regno Unito. Questo incontro non è solo un gesto diplomatico: riflette la crescente sinergia tra Ucraina e Europa in un momento storico in cui la sicurezza e la stabilità del continente sono più che mai in discussione. Un passo verso una cooperazione strategica, per costruire un futuro condiviso in un contesto geopolitico incerto.

Milano, 2 giu. (LaPresse) – A Istanbul il primo vice ministro degli Esteri ucraino, Sergiy Kyslytsya, insieme al consigliere del capo dell’ufficio presidenziale, Oleksandr Bevz, ha incontrato rappresentanti di Germania, Italia e Regno Unito, partner europei di Kiev. Lo riferisce il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Heorhii Tykhyi, spiegando che “le parti hanno coordinato le posizioni in vista dell’incontro di oggi fra le delegazioni ucraina e russa”. Il portavoce ha anche pubblicato una foto dell’incontro. “I membri della delegazione ucraina hanno ribadito l’impegno dell’Ucraina a favore degli sforzi di pace. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: a Istanbul rappresentanti Kiev incontrano funzionari Italia, Germania e GB

Leggi anche Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarĂ in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherĂ in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

