Ucraina a Istanbul le delegazioni di Mosca e Kiev a colloquio

A Istanbul si riaccendono le speranze di pace con il secondo round di colloqui tra Russia e Ucraina. Una nuova opportunità per dialogare, in un contesto globale sempre più teso. La presenza della Turchia sottolinea l'importanza di alleanze strategiche in un mondo in continuo mutamento. Sarà interessante osservare se le delegazioni, guidate da figure chiave come il ministro della Difesa ucraino, riusciranno a fare passi concreti verso una risoluzione.

A Istanbul si tiene il secondo round di colloqui diretti fra Russia e Ucraina, dopo il primo incontro dello scorso 16 maggio, a cui partecipa anche la Turchia. La delegazione ucraina è guidata dal ministro della Difesa, Rustem Umerov, e include anche il vice ministro degli Esteri Sergiy Kyslytsya, il vice capo dei servizi di Kiev Sbu Oleksandr Poklad e il vice capo del servizio di intelligence esterno Oleh Luhovskyi. Dall’altra parte, la delegazione della Russia è guidata dal Vladimir Medinsky, assistente del presidente russo Vladimir Putin, e include anche il vice ministro degli Esteri Mikhail Galuzin, il vice ministro della Difesa Aleksandr Fomin. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, a Istanbul le delegazioni di Mosca e Kiev a colloquio

Leggi anche Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

Se ne parla anche su altri siti

Vertice Russia-Ucraina a Istanbul, le due delegazioni sono già in Turchia; Mosca scopre le carte: “Memorandum svelato il 2 giugno a Istanbul”; Da Mosca nuovi paletti per la tregua, Zelensky sente Erdogan: L'incontro di Istanbul non sia vuoto - Zelensky incontra i senatori Usa: Grato per l'iniziativa sulle sanzioni; Mosca: Negoziati con Kyiv il 2 giugno a Istanbul. Appello al dialogo dagli Usa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

A Istanbul (solo) un'ora di colloqui diretti Kiev-Mosca. Per Ankara non sono andati male

Segnala msn.com: AGI - Si è concluso dopo poco più di un'ora il secondo round negoziale tra la delegazione russa e quella ucraina a Istanbul. Le due delegazioni si sono ritrovate faccia a faccia presso il palazzo Cira ...

Guerra in Ucraina, oggi i negoziati a Istanbul tra le delegazioni di Kiev e Mosca. Starmer: “Gran Bretagna pronta se Putin attacca”

Si legge su msn.com: Dopo il primo contatto il 16 maggio, servito solo allo scambio di prigionieri, a Istanbul oggi si incontrano gli inviati di Putin e Zelensky per discutere di pace. Oggi il presidente ucraino è a Vilni ...

L’Ucraina da Istanbul: Mosca continua a rifiutare il cessate il fuoco

Secondo askanews.it: Roma, 2 giu. (askanews) – “La parte russa continua a rifiutare un cessate il fuoco senza condizioni”. Lo ha detto la delegazione ucraina al termine dei colloqui con la controparte russa tenuti oggi a ...