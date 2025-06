Uccisi due uomini in un appartamento a Bologna si cerca cerca il terzo coinquilino

Un'orribile storia si svela nel cuore di Bologna, con due uomini brutalmente assassinati in un appartamento di piazza dell’Unità. L’eco di questo delitto tocca un tema attuale: la violenza domestica, spesso silenziosa e invisibile. La ricerca del terzo coinquilino, scomparso nel nulla, aggiunge un mistero inquietante a questa tragica vicenda. Cosa è realmente accaduto tra quelle mura? Un thriller che ci costringe a riflettere sulle nostre comunità.

Scene da film horror in un appartamento di piazza dell'Unità, nel cuore del quartiere Bolognina, appena fuori dal centro storico di Bologna. Due uomini, conviventi e incensurati, sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione, uccisi con estrema violenza a coltellate. Si tratta di Luca Gombi, 54 anni, nato ad Aresso, e Luca Monaldi, 50 anni, nato a Bologna.

