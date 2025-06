Uccisi due uomini a Bologna le dichiarazioni del questore Antonio Sbordone

Un drammatico episodio segna Bologna, dove due uomini sono stati uccisi. Il questore Sbordone ha sottolineato che la violenza è in aumento, ma non attribuibile alla criminalità organizzata. Un dato inquietante che riflette una tendenza più ampia, con casi di violenza intrafamiliare e conflitti urbani in crescita. In un'epoca in cui la sicurezza sembra un tema sempre più centrale, quanto ancora dovremo affrontare il lato oscuro delle nostre città?

"Abbiamo trovato due persone morte, assassinate. Ci stiamo dando da fare per individuare il responsabile. Abbiamo un numero di fatti di sangue che è aumentato, però nessuno degli episodi capitati negli ultimi 6 mesi è ascrivibile alla criminalità. Sono fatti di violenza intrafamiliare o di contesto urbano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uccisi due uomini a Bologna, le dichiarazioni del questore Antonio Sbordone

