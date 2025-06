Uccisi con ferocia in casa | chi sono le vittime del duplice omicidio

La scoperta di due uomini senza vita in un appartamento di piazza dell’Unità scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle nostre città. Il duplice omicidio, avvenuto con una ferocia inquietante, segna un triste capitolo in un periodo già segnato da tensioni sociali. Chi erano queste vittime, due conviventi incensurati? La loro storia potrebbe rivelare molto di più su un contesto che fatica a trovare equilibrio.

Macabro ritrovamento questa mattina, intorno alle 8, in un'abitazione di piazza dell'Unità, al civico 15, dove la polizia è intervenuta in seguito a una segnalazione. All'interno dell'appartamento sono stati trovati i corpi senza vita di due uomini, entrambi italiani, conviventi e incensurati.

Orrore a Bologna, due uomini uccisi in casa: uno sgozzato, l’altro eviscerato, si cerca sospettato

Da fanpage.it: Le vittime erano in casa in una pozza di sangue con evidenti ferite da arma da taglio: uno sgozzato, l'altro eviscerato dopo una profonda ferita all'addome ...

Due uomini uccisi a coltellate in casa: uno è stato sgozzato, l'altro eviscerato

Lo riporta msn.com: Uno sgozzato e uno eviscerato. È una scena cruenta quella scoperta in una casa di Bologna, dove due uomini sono stati trovati morti dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta ...

Uccide i due giovani vicini di casa con un coltello da sub dopo una lite e poi si toglie la vita

Scrive msn.com: Una casa a due piani ... e Chiara Spatola, 29, sono stati colpiti e uccisi entrambi con ferocia. Poi Andrea Longo si è tolto la vita con la stessa arma: un fendente alla gola.