Uccisi a coltellate in casa | Luca Monaldi è stato sgozzato Luca Gombi eviscerato Si cerca il terzo coinquilino

Un episodio sconvolgente che riporta alla mente il crescente allarme sociale legato alla violenza domestica. Luca Monaldi e Luca Gombi sono stati ritrovati in una scena di orrore, un dramma che pone interrogativi sulla sicurezza tra le mura di casa. Con la ricerca di un terzo coinquilino ancora in corso, la comunità bolognese è scossa: quanto conosciamo realmente chi vive accanto a noi? Un fatto che invita a riflettere su relazioni e fiducia.

Uno sgozzato e uno eviscerato. È una scena cruenta quella scoperta in una casa di Bologna, dove due uomini sono stati trovati morti dopo essere stati uccisi con un coltello.

Una tragedia che scuote Bologna e riporta l'attenzione su un problema sempre più presente: la violenza domestica.

