Uccello entra in cucina e resta incastrata dietro ad un mobile salvato dai pompieri

Un uccellino curioso ha destato l'attenzione dei vigili del fuoco a Istrana, intrufolandosi in cucina e restando incastrato. Questo episodio stravagante mette in luce un trend crescente: la connessione tra natura e vita domestica. In un’epoca in cui il benessere animale è al centro delle discussioni, storie come questa ci ricordano quanto sia importante proteggere anche i più piccoli tra noi. Chi ha detto che le avventure non possono capitare tra le mura di casa?

Nella serata di ieri 1° giugno, i Vigilfuoco sono interventi nel comune di Istrana per il salvataggio di un volatile. Il piccolo uccellino, entrato accidentalmente da una finestra, è rimasto incastrato in una piccola fessura posta sulla base di componibile della cucina dell’abitazione e non è. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Uccello entra in cucina e resta incastrata dietro ad un mobile, salvato dai pompieri

