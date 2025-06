Ubriaco e senza biglietto Insulta gli agenti | denunciato

Un venerdì sera che poteva finire in festa si è trasformato in un episodio di malcostume. Un 24enne napoletano, ubriaco e senza biglietto, ha pensato bene di insultare gli agenti della Polizia intervenuti per sedare la situazione. Questo evento svela un trend inquietante: l’aumento degli atti di inciviltà nei trasporti pubblici. Un promemoria importante: il rispetto delle regole non va mai in vacanza!

Venerdì sera gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti sui binari della stazione storica di Reggio a seguito della segnalazione, effettuata da un capotreno, di un uomo molesto a bordo di un treno in arrivo, seppur privo di regolare titolo di viaggio. Si tratta di un 24enne, originario di Napoli e ubriaco, il ragazzo è stato notato mentre discuteva animatamente con il capotreno disturbando gli altri passeggeri. Alla vista dei poliziotti, andava ancor di più in escandescenza continuando a riferire di avere regolare biglietto anche se, successivamente, si accertava che il biglietto in possesso del giovane non fosse per il treno su cui viaggiava bensì per un bus in partenza dalla stazione di Bologna in direzione Napoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco e senza biglietto. Insulta gli agenti: denunciato

