Tutto sul film di Elden Ring che avrebbe già trovato il regista e l' attore principale Kit Connor

L'attesa è finita: Elden Ring, il fenomeno videoludico che ha conquistato milioni di gamers, potrebbe diventare un film. Con Kit Connor nel ruolo principale e A24 alla regia, questa pellicola promette di ridefinire il genere fantasy al cinema. Dopo il successo di adattamenti come The Last of Us, l'industria si prepara a esplorare territori narrativi nuovi. Preparatevi a un'avventura epica che potrebbe rivoluzionare il panorama cinematografico!

Il successo di serie come The Last of Us e Fallout sembra aver spinto A24 a espandere il suo mondo indie tentando un adattamento cinematografico di Elden Ring, capolavoro fantasy che ha vinto il premio di gioco dell'anno nel 2022. In ogni caso, si tratta di una grande scommessa sulla ritrovata vitalità di un genere che sul grande schermo non hai mai davvero spiccato il volo, se non con Resident Evil. Non solo, Elden Ring si aggiunge a un altro adattamento già annunciato da A24, quello di Death Stranding di Hideo Kojima, l'acclamato gioco d'azione e avventura che a sua volta prende in prestito da tanti diversi riferimenti cinematografici. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Tutto sul film di Elden Ring, che avrebbe già trovato il regista e l'attore principale (Kit Connor)

Elden Ring, ci sono novità sul film di Alex Garland: tutto quello che sappiamo!

Il regista di Elden Ring avrebbe già scelto un attore, che è anche un doppiatore di videogiochi

Elden Ring, il film ha già trovato il suo Senzaluce? E il nome vi sorprenderà

