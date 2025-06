Tutto pronto per il Mestre Book Fest | si parte con De Giovanni e Lucarelli

L'attesa è finita! Domani, il Mestre Book Fest apre le porte alla sua terza edizione, un evento che celebra la letteratura in un contesto ricco di storia e passione. Con autori del calibro di Maurizio de Giovanni e Carlo Lucarelli, la piazza si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e storie. In un'epoca in cui i libri tornano a essere protagonisti nella vita quotidiana, non perdere l'occasione di immergerti in questa avventura letteraria!

È tutto pronto per il taglio del nastro della terza edizione del Mestre Bok Fest, le festa del libro e della letteratura organizzata nella terraferma veneziana, promossa da Comune di Venezia e Confcommercio Mestre. A fare gli onori di casa, domani alle ore 18 in Piazza Ferretto, saranno le. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Tutto pronto per il Mestre Book Fest: si parte con De Giovanni e Lucarelli

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tutto pronto per il Mestre Book Fest: si parte con De Giovanni e Lucarelli

Scrive veneziatoday.it: Alle ore 18 di martedì il taglio del nastro in Piazza Ferretto, poi i primi due appuntamenti con due grandi firme del giallo italiano ...

Mestre Book Fest: oggi gli autori locali, domani ospiti Giorgio Cavazzano e Fausto Brizzi

Come scrive lavocedivenezia.it: Dopo il battesimo del Festival avvenuto martedì 6 giugno alla presenza di più di 500 persone, accorse al Chiostro del Museo M9 per la presentazione dell’ultimo romanzo di Ilaria Tuti, Mestre Book Fest ...

Mestre Book Fest a teatro: ritornano gli incontri letterari con gli autori

Secondo lavocedivenezia.it: L’evento, totalmente gratuito, ha registrato in poche ore dall’apertura delle prenotazioni il tutto esaurito in platea e in galleria, per un totale di 728 posti. Racconta col sorriso Alessandro ...