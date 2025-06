Tutto partì il 19 maggio del 1990 grande festa per i 35 anni del Ferrari Club di Forlimpopoli | Amicizia e entusiasmo

Il 19 maggio, il Ferrari Club di Forlimpopoli ha celebrato 35 anni di passione e amicizia, un traguardo che va oltre il semplice amore per le auto. In un'epoca in cui il senso di comunità è più importante che mai, il club dimostra come la condivisione di una passione possa unire le persone. "Non si può descrivere la passione, puoi soltanto viverla": un motto che risuona forte, invitando tutti a scoprire il mondo Ferrari.

“Non si può descrivere la passione, puoi soltanto viverla”. Una celebre frase di Enzo Ferrari è il motto del Ferrari Club di Forlimpopoli, che il 19 maggio scorso ha tagliato il traguardo dei 35 anni. Compleanno che è stato festeggiato venerdì sera nella sede della Protezione Civile di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Tutto partì il 19 maggio del 1990, grande festa per i 35 anni del Ferrari Club di Forlimpopoli: "Amicizia e entusiasmo"

Leggi anche LIVE Musetti-Galan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurro in campo tra pochi minuti, il precedente da cui tutto partì! - Segui con noi la diretta live del Musetti-Galan al Roland Garros 2025, con il nostro azzurro in campo tra pochi minuti.