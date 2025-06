Tutto l’orrore dei Dar al-Re’aya i centri dell’Arabia Saudita per le donne disobbedienti

In Arabia Saudita, i Dar al-Re’aya, o "case di cura", rivelano un lato oscuro del trattamento delle donne. Questi centri, pur presentati come luoghi di riabilitazione, custodiscono storie di disobbedienza e punizione. In un contesto globale che promuove i diritti femminili, la realtà di queste strutture solleva interrogativi inquietanti sulla libertà e l’autonomia delle donne. È tempo di accendere i riflettori su queste ingiustizie silenziose.

Si chiamano Dar al-Re’aya, letteralmente “casa di cura”, e sono dei centri, nati in Arabia Saudita, nei quali vengono rinchiuse le donne che, per vari motivi, sono state bandite dalle loro famiglie o dai mariti. Alcune di loro sono accusate di non aver aderito a delle imposizioni, altre sono sospettate di alcuni reati. Altre ancora, invece, vi si avvicinano spontaneamente per fuggire da violenze domestiche e abusi, sperando di trovare protezione. In realtà, purtroppo, finiscono prigioniere di un vero e proprio istituto detentivo. L’esistenza di queste strutture è nota da anni, ma è stata una recente inchiesta di The Guardian a riaccendere i riflettori su di esse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tutto l’orrore dei Dar al-Re’aya, i centri dell’Arabia Saudita per le donne “disobbedienti”

