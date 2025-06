Tutto il verde intorno Ma anche il traffico

Nel cuore della città, tra il traffico e il verde, si nasconde un angolo di tranquillità. Via Firenze, zona La Querce, offre un contrasto affascinante: l’energia urbana si dissolve nel profumo della natura. Qui, il polo sportivo dedicato a Becheroni diventa un rifugio per gli amanti dello sport e della pace. Scoprire questo equilibrio è fondamentale per riscoprire il benessere di una vita frenetica. E tu, hai già esplorato questa oasi?

Finisce l’ultimo tratto della città in via Firenze zona la Querce e comincia l’odore della natura, in mezzo al viavai delle macchine, se appena ti indirizzi verso la piana sottostante o verso la collina. Anche il polo sportivo, dove è cresciuta la società calcistica intitolata al compianto Becheroni, rappresenta un’oasi di pace rispetto all’arteria maggiore assediata dal traffico. E’ qui che cominciano i problemi della Querce, dove quest’anno s’è proposto con delibera di giunta il polo commerciale, che è si frutto di un percorso partecipativo durato due anni, ma che incontra ancora critiche forti nel comitativo avverso di un gruppo di cittadini, come leggete nell’altra pagina del giornale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutto il verde intorno Ma anche il traffico

