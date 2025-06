Tutti pazzi per Donnarumma | le grandi squadre pronte a tutto

scosso il mercato calcistico, con le grandi squadre pronte a tutto per accaparrarsi il talento del portiere italiano. In un momento in cui i club investono cifre astronomiche per rinforzare le loro rose, la possibile partenza di Donnarumma potrebbe ridefinire gli equilibri in Europa. L'interrogativo è: chi avrà il coraggio di fare la mossa giusta per assicurarsi un campione che sa già come vincere?

All'Allianz Arena di Monaco, Gianluigi Donnarumma ha vissuto una serata da spettatore, ma il PSG deve molto a lui per aver raggiunto la vetta della Champions League. Eppure, proprio mentre i festeggiamenti erano in corso, Gigio ha lanciato una bomba: " Non so se resto. Vedremo nei prossimi giorni, ora penso alla Nazionale ". Questa dichiarazione ha immediatamente acceso l'interesse dei top club europei. Il futuro incerto di Donnarumma. Con solo 12 mesi di contratto rimanenti e senza rinnovo in vista, il futuro di Donnarumma al PSG è sempre più incerto. Ricorda molto la situazione vissuta al Milan.

