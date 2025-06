Tutti i volti della Memoria

Dal 6 all'8 giugno, Mirandola ospiterà la decima edizione del "Memoria Festival", un evento che celebra il potere della memoria attraverso dialoghi, mostre e spettacoli gratuiti. Con nomi come Edoardo Albinati e Sveva Casati Modignani, questa manifestazione si inserisce in un trend crescente di riscoperta delle nostre radici culturali. Un'opportunità imperdibile per riflettere sul passato e costruire un futuro consapevole! Non mancate!

Si muoverà fra le "Isole" del pensiero la decima edizione del "Memoria Festival", in programma a Mirandola da venerdì 6 a domenica 8 giugno. Tre giorni di dialoghi, presentazioni, mostre e spettacoli (tutti a ingresso gratuito) con ospiti di primissimo piano, dagli scrittori Edoardo Albinati, Viola Ardone, Mario Desiati o Sveva Casati Modignani agli psicologi e psicoterapeuti Alberto Pellai, Anna Oliverio Ferraris e Vittorino Andreoli, il filosofo Massimo Cacciari, l’immunologa e divulgatrice Antonella Viola. Fra i protagonisti anche volti notissimi dello spettacolo, come Marisa Laurito (nella foto), Vanessa Scalera (la Imma Tataranni della serie tv) e Red Canzian, storico bassista dei Pooh. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutti i volti della Memoria

