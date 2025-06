Tute blu il 20 giugno altro sciopero di otto ore

RINNOVO DEL CONTRATTO. L'annuncio di una ulteriore mobilitazione dei metalmeccanici per il 20 giugno c'era già stato e ora arriva la conferma.

Contratto tute blu: “Trattativa o sciopero”

Se non verrà riaperto il tavolo per il rinnovo del contratto nazionale di categoria, scaduto ormai dal giugno 2024, i metalmeccanici scenderanno nuovamente in piazza il 20 giugno.

Tute blu in piazza a Roma il 25 giugno

Metalmeccanici in piazza il 25 giugno prossimo in Piazza del Popolo, le tute blu di quei settori maggiormente colpiti dal post Covid 19, dalla siderurgia all'automotive