Turista tedesco muore nel giorno del suo compleanno mentre fa il bagno a Manerba

Una tragica fatalità ha colpito Manerba del Garda, dove un turista tedesco è morto il giorno del suo compleanno, mentre festeggiava con la moglie. Un malore improvviso ha spezzato un momento di gioia. Questo evento riporta l'attenzione sulla sicurezza in acqua e sull'importanza di monitorare la propria salute, specialmente durante le vacanze. Un promemoria per tutti: la vita è fragile e va vissuta con consapevolezza.

Manerba del Garda (Brescia) – È morto il giorno del suo compleanno, mentre festeggiava con la moglie a Manerba del Garda. A causare la tragedia, consumatasi nel giorno del suo 52esimo compleanno, sarebbe stato un malore. Il turista tedesco si è sentito male lunedì pomeriggio, attorno alle 14, mentre faceva il bagno elle acque del lago di Garda, davanti alla spiaggia Romantica di Manerba. Era in vacanza con la moglie nel camping Zocco ed era uscito per una nuotata quando è stato colto dal malore. La consorte, dopo averlo perso di vista per pochi minuti, lo ha scorto in acqua, immobile e a pancia in giù. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Turista tedesco muore nel giorno del suo compleanno mentre fa il bagno a Manerba

Leggi anche Vieste, salvato un turista tedesco con il windsurf in difficoltà - Nelle acque di Torre di Porticello, vicino a Vieste, la Guardia di Finanza ha salvato un turista tedesco in difficoltà mentre praticava windsurf.

Cosa riportano altre fonti

Jesolo, malore sulla battigia: muore turista tedesco di 79 anni; Roma, incidente davanti al Ponte della Musica: turista tedesco in bici muore travolto da un'auto, alla guida u; Malore fatale in spiaggia, turista muore davanti alla moglie: il dramma durante una passeggiata; Malore in strada a Padenghe, muore turista tedesco. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Turista tedesco muore nel giorno del suo compleanno mentre fa il bagno a Manerba

Scrive ilgiorno.it: Tragedia nel Garda: la moglie del 52enne ha visto il corpo galleggiare immobile nelle acque del lago davanti alla spiaggia Romantica. Quando la macchina dei soccorsi si è messa in moto era già troppo ...

Malore in acqua a Manerba, muore turista tedesco

Segnala giornaledibrescia.it: È successo poco dopo le 14, all’altezza del camping Zocco, dove l’uomo, 52 anni proprio oggi, alloggiava con la moglie ...

Turista tedesco di 79 anni muore a causa di un malore: stava passeggiando sul bagnasciuga con la moglie quando si è accasciato a terra

Lo riporta msn.com: JESOLO - Stroncato sul lungomare, forse a causa di un malore, a 79 anni: un turista tedesco è morto nel primo pomeriggio di venerdì 30 maggio. L’uomo stava passeggiando con ...