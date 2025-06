Turismo in Alabama viaggio sul cammino dei diritti civili nell’anno di un doppio giubileo

Scopri l'Alabama, un crocevia di storia e diritti civili, proprio nel doppio giubileo che celebra conquiste fondamentali. Attraversa i luoghi simbolo di una lotta intensa e appassionante, dove il passato si intreccia con un presente in continua evoluzione. Questo viaggio non è solo una visita, ma un'opportunità per riflettere su temi universali di giustizia e libertà. Un'esperienza che lascia il segno e invita a non dimenticare.

(Adnkronos) – Un viaggio dell'anima per conoscere i luoghi che, negli Stati Uniti, hanno fatto la storia dei diritti civili. Per non dimenticare quel capitolo buio – mai abbastanza raccontato nei testi delle scuole europee – che è stato la schiavitù e la segregazione degli afro-americani e la lunga lotta per il riscatto e la .

Secondo adnkronos.com: Nel 2025 due importanti anniversari ricordano la lotta degli anni '50-'60 contro la segregazione degli afro-americani che si può ripercorrere da Montgomery a Birmingham passando per Atlanta ...