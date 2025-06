Tumori Rosati Cittadinanzattiva | La prevenzione è salute per tutti

"A Roma, Cittadinanzattiva lancia un appello per una maggiore prevenzione dei tumori, sottolineando che la salute è un diritto di tutti. In un'epoca in cui il benessere individuale e collettivo è al centro del dibattito pubblico, investire nella prevenzione significa investire nel futuro. Sapevi che una diagnosi precoce può aumentare significativamente le chance di guarigione? Non è mai troppo tardi per agire!"

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “Cittadinanzattiva storicamente ha sempre visto nella prevenzione il punto focale di partenza per uno sviluppo di politiche pubbliche centrate sul benessere e sulla qualità di vita. La prevenzione riveste un ruolo centrale dal nostro punto di vista infatti stiamo attivando. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tumori, Rosati (Cittadinanzattiva): "La prevenzione è salute per tutti"

Leggi anche Tumori, Rosati (Cittadinanzattiva): “La prevenzione è salute per tutti” - La prevenzione è la chiave per una vita sana e di qualità. Cittadinanzattiva, sempre in prima linea, sottolinea l'importanza di politiche pubbliche orientate al benessere collettivo.

Approfondimenti da altre fonti

Tumori, Rosati (Cittadinanzattiva): La prevenzione è salute per tutti; Tumori, Rosati (Cittadinanzattiva): La prevenzione è salute per tutti; Tumori, Rosati (Cittadinanzattiva): La prevenzione è salute per tutti; Tumori, Rosati (Cittadinanzattiva): La prevenzione è salute per tutti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tumori, Rosati (Cittadinanzattiva): “La prevenzione è salute per tutti”

Riporta msn.com: (Adnkronos) - “Cittadinanzattiva storicamente ha sempre visto nella prevenzione il punto focale di partenza per uno sviluppo di politiche pubbliche centrate ...

Paolillo (Merck): "5mila utenti agli stand della campagna di prevenzione 'Non girarci intorno'"

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) - “Fare prevenzione è diventato cruciale per tutte le aziende focalizzate e dedicate alla cura dei pazienti”. Con la campagna ...

Tumori della pelle. Approda a Roma la campagna di prevenzione e screening

Come scrive quotidianosanita.it: “Uno dei principali obiettivi di SIDeMaST – commenta il Presidente Giampiero Girolomoni – è la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della pelle non solo melanoma, tra cui la ...