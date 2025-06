Tumori Aurigemma Regione Lazio | Sensibilizzare tutti gli attori del percorso terapeutico

Il Manifesto per l’umanizzazione delle cure in oncologia è un passo cruciale verso una sanità più attenta e umana. In un contesto in cui la salute mentale e il benessere dei pazienti sono sempre più al centro del dibattito pubblico, è fondamentale sensibilizzare tutti gli attori coinvolti nel percorso terapeutico. Non si tratta solo di numeri, ma di persone che meritano attenzione e rispetto. Un impegno che può trasformare la vita di molti!

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “Il Manifesto per l’umanizzazione delle cure in oncologia sposa pienamente le linee guida di quello che in Consiglio regionale stiamo facendo sulla sanità. La sanità non è soltanto un fattore algebrico per far quadrare i conti delle amministrazioni regionali ma dietro quei. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tumori, Aurigemma (Regione Lazio): "Sensibilizzare tutti gli attori del percorso terapeutico"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tumori, Aurigemma (Regione Lazio): Sensibilizzare tutti gli attori del percorso terapeutico; Tumori, Aurigemma (Regione Lazio): Sensibilizzare tutti gli attori del percorso terapeutico; Tumori, Droghei (Regione Lazio): Psiconcologo utile sostegno per chi vive la malattia - Video. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tumori, Aurigemma (Regione Lazio): "Sensibilizzare tutti gli attori del percorso terapeutico"

Scrive msn.com: (Adnkronos) - “Il Manifesto per l’umanizzazione delle cure in oncologia sposa pienamente le linee guida di quello che in Consiglio regionale stiamo facendo sulla sanità. La sanità non è soltanto un fa ...

Salute, parte la campagna Ottobre Rosa per la diagnosi precoce dei tumori al seno

Riporta regione.lazio.it: La Regione Lazio conferma il suo impegno per la diagnosi precoce dei tumori al seno, attivando dal primo ottobre la campagna ‘Ottobre Rosa 2024’. Si tratta di un’altra importante tappa promossa dalla ...

Tumori al seno. “La Regione Lazio renda rimborsabili i test genomici”. L’appello degli oncologi

Si legge su quotidianosanita.it: Grazie a questi esami possiamo prevedere il rischio di recidiva e favorire l’appropriatezza terapeutica”, evitando ogni anno “800 terapie inutili”, spiega Domenico Corsi, coordinatore Aiom ...