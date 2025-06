Tumori al seno anticorpo coniugato in prima linea rallenta la malattia

Una svolta nella lotta contro il tumore al seno: l'anticorpo coniugato trastuzumab deruxtecan, in combinazione con pertuzumab, dimostra di ridurre del 44% il rischio di progressione per i casi metastatico Her2 positivo. Questo risultato straordinario, emerso dal congresso mondiale, segna un passo avanti significativo nella terapia oncologica, in un momento storico in cui la ricerca si sta sempre più orientando verso trattamenti mirati e personalizzati. Un motivo in più per restare informati e speranz

(Adnkronos) – Cala del 44% il rischio che il tumore del seno metastatico Her2 positivo progredisca grazie all’anticorpo farmaco-coniugato in prima linea trastuzumab deruxtecan in associazione a pertuzumab. E’ quanto emerge da uno degli studi più rilevanti presentati oggi nella sessione orale late-breaking dell’edizione 2025 del Congresso dell’American Society of Clinical Oncology (Asco). I risultati . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Tumori al seno, anticorpo coniugato in prima linea rallenta la malattia

