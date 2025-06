Tumori al seno anticorpo coniugato in prima linea rallenta la malattia

Rivoluzione in terapia oncologica: un nuovo anticorpo coniugato si posiziona in prima linea nel trattamento del carcinoma mammario Her2 positivo. Presentato al Congresso americano di Oncologia, questo studio ha rivelato che la nuova terapia riduce del 44% il rischio di progressione della malattia e morte. Un passo cruciale verso un futuro più luminoso per le pazienti, dove l’innovazione scientifica abbatte barriere e offre speranza.

