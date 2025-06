Tumore dell’ovaio nuove prospettive di cura con il controllo dell’ormone dello stress Lo studio

Milano si conferma un polo d’eccellenza nella lotta contro il tumore dell'ovaio. Lo studio clinico ROSELLA ha svelato nuove prospettive di cura, dimostrando che il controllo dell'ormone dello stress può migliorare la sopravvivenza globale in pazienti con tumore platino-resistente. Un passo avanti che non solo offre speranza, ma segna un cambio di paradigma nella ricerca oncologica. Rimanete sintonizzati, il futuro della medicina è qui!

Milano, 2 giugno 2025 – La ricerca medica avanza e i medici dell’Humanitas San Pio X di Milano sono sempre in prima linea. Per la prima volta dopo anni, uno studio clinico mostra un miglioramento nella sopravvivenza globale al tumore dell’ovaio platino-resistente: si tratta del trial di fase III ROSELLA, i cui dati sono stati pubblicati oggi su Lancet e presentati congiuntamente al convegno dell’ American Society for Clinical Oncology (ASCO). I risultati dimostrano una migliore efficacia della chemioterapia quando combinata con una molecola sperimentale (chiamata relacorilant) che agisce bloccando l’effetto pro-tumorale del cortisolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tumore dell’ovaio, nuove prospettive di cura con il controllo dell’ormone dello stress. Lo studio

