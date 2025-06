Tuffo dal pontile a Jesolo 17enne rischia la paralisi L' associazione bagnini | Vanno messi più cartelli

Un tuffo avventato dal pontile di Jesolo ha messo in allerta non solo la comunità, ma anche l'industria del turismo balneare. Con un giovane in pericolo di paralisi, l'associazione dei bagnini chiede più cartelli di avviso. Questo tragico episodio sottolinea l'importanza della sicurezza sulle spiagge, un tema sempre più rilevante mentre il turismo cresce. La prevenzione è la chiave per proteggere le vite e garantire momenti di svago sicuri.

JESOLO (VENEZIA) - Un tuffo, un attimo e la vita rischia di cambiare per sempre. Primo fine settimana di tutto esaurito e subito si registra il primo dramma sulla spiaggia. Un diciassettenne di Motta.

Leggi anche Tuffo dal pontile, 17enne rischia la paralisi - Un tuffo che si è trasformato in un incubo: un 17enne di origine senegalese, residente a Motta di Livenza, ha subito un grave incidente a Jesolo, rischiando la paralisi.

