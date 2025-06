Tudor rimane alla Juventus? Telefonata di John Elkann cosa si sono detti Retroscena importante sul tecnico bianconero

La Juventus si conferma protagonista del calciomercato, con una mossa che potrebbe segnare il futuro della squadra: John Elkann ha contattato Igor Tudor per discutere della sua permanenza. Un gesto che dimostra la fiducia nella strategia bianconera in un momento di grande incertezza per il club. Mantenere una figura carismatica come Tudor sulla panchina potrebbe essere la chiave per una nuova rinascita. La saga continua!

Tudor resta sulla panchina della Juventus? Telefonata di John Elkann, cosa si sono detti. Retroscena sull'allenatore bianconero. Secondo quanto riportato da Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera, John Elkann ha telefonato ad Igor Tudor in queste ultime ore. L'ad di Exor (che possiede le quote maggioritarie della Juventus ) ha fornito un attestato al tecnico del buon lavoro fatto – in un momento difficile – e rinnovato la fiducia nel suo lavoro. Ci sono chances, scrive il giornalista, per una permanenza dell'allenatore croato sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione.

Leggi anche Se Conte resta a Napoli, anche Tudor rimane alla Juventus (Sportmediaset) - Se Antonio Conte decidesse di restare al Napoli, anche Igor Tudor potrebbe continuare la sua avventura alla Juventus, almeno fino al termine del Mondiale per club.

