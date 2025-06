Tudor Juventus in programma per mercoledì l’incontro con Comolli | come può cambiare il futuro dell’allenatore croato Le ultimissime

Mercoledì si accende la tensione in casa Juventus: l'incontro tra Igor Tudor e Comolli potrebbe delineare il futuro dell'allenatore croato. In un contesto di continui cambiamenti nel mondo del calcio, la decisione della Juve di puntare su Tudor potrebbe rappresentare una svolta strategica. Riuscirà a risollevare le sorti della squadra? Non perdere gli aggiornamenti su questa intrigante vicenda!

Tudor Juventus, in programma per mercoledì l’incontro con Comolli: come può cambiare il futuro dell’allenatore croato. Tutti gli aggiornamenti. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Igor Tudor, che lo scorso marzo ha deciso di accettare la proposta della Juventus e di subentrare in corsa sulla panchina bianconera. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport nella giornata di mercoledì è in programma un incontro tra il croato e il nuovo dg bianconero Comolli: il tecnico ex Lazio potrebbe diventare il primo punto fermo della nuova rivoluzione della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juventus, in programma per mercoledì l’incontro con Comolli: come può cambiare il futuro dell’allenatore croato. Le ultimissime

Leggi anche Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

