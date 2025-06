Tudor Juve Tuttosport ieri ha ricevuto una chiamata da Elkann | cosa si sono detti i due e le ultime sul futuro del tecnico

Tensioni in casa Juventus: ieri John Elkann ha contattato Tudor, sollevando interrogativi sul futuro del tecnico. Con la stagione in corso e il club in cerca di stabilità , questo scambio potrebbe rivelarsi cruciale. Il mondo del calcio è in fermento, e le scelte strategiche della dirigenza potrebbero influenzare non solo i risultati sul campo, ma anche il mercato. Rimanete sintonizzati per scoprire come si evolverà questa intrigante vicenda!

Tudor Juve (Tuttosport), ieri ha ricevuto una chiamata da John Elkann: cosa si sono detti i due e tutte le ultimissime sul futuro del tecnico. L’edizione odierna di Tuttosport ha raccontato un retroscena di quanto successo nelle scorse ore in casa Juve. Ci sarebbe stata una telefonata da parte di John Elkann all’attuale allenatore Tudor. Come riportato dal quotidiano il numero uno di Exor ha voluto rassicurare il croato e invitarlo a proseguire il suo lavoro con la stessa mentalità . Al tecnico è stato detto che tutte le voci sugli allenatori di questi giorni sono infondate e che ha possibilità di restare in bianconero anche la prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve (Tuttosport), ieri ha ricevuto una chiamata da Elkann: cosa si sono detti i due e le ultime sul futuro del tecnico

Leggi anche Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Approfondimenti da altre fonti

Orgoglio Tudor, in lacrime e diretto a Giuntoli sul futuro: Si decide prima del Mondiale, non dopo; Tudor, così ti puoi tenere la Juve: perché conviene e i limiti da superare; Tudor, solo applausi: Champions e forse Mondiale, così ha salvato la Juventus dal naufragio Motta; Tudor infastidito dalle tante voci: il retroscena sul caos allenatori Juve. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pagina 0 | Tudor, la telefonata di Elkann e l'incontro con Comolli. La nuova Juve e il ruolo di Chiellini

Come scrive tuttosport.com: La rivoluzione bianconera prende piede: ufficiale il nuovo dg e pieni poteri all'ex leggenda ora in dirigenza. E il tecnico croato si rinsalda ...

Tudor, la telefonata di Elkann e l'incontro con Comolli. La nuova Juve e il ruolo di Chiellini

Si legge su tuttosport.com: La rivoluzione bianconera prende piede: ufficiale il nuovo dg e pieni poteri all'ex leggenda ora in dirigenza. E il tecnico croato si rinsalda ...

Tudor Juventus, Tuttosport rivela: «Ieri incontro in sede non senza qualche tensione e impennata di decibel». Cosa è successo

Si legge su juventusnews24.com: Tudor Juventus, Tuttosport rivela: «Ieri incontro in sede non senza qualche tensione e impennata di decibel». Cosa è successo dopo Venezia Tuttosport oggi in edicola ha svelato un retroscena riguardan ...