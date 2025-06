Tudor Juve Sky l’ipotesi permanenza a Torino è sempre più probabile | dal Mondiale per Club a quel retroscena Tutti gli aggiornamenti

Igor Tudor potrebbe rimanere alla Juventus oltre la stagione in corso, un segnale chiaro di stabilità in un contesto calcistico sempre più volatile. Questo potrebbe segnare una svolta per i bianconeri, mentre il club cerca di ritrovare l'identità dopo anni turbolenti. La sua permanenza non è solo una questione tecnica, ma un messaggio forte ai tifosi: la Juve punta sulla continuità per tornare a brillare. Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi!

Tudor Juve, l’ipotesi permanenza a Torino è sempre più probabile: tutti gli ultimissimi aggiornamenti. Luca Marchetti ha fornito importanti aggiornamenti a Sky Sport su quello che potrebbe essere il futuro di Igor Tudor, allenatore della Juve che potrebbe restare in bianconeri anche la prossima stagione. PAROLE – «Ci sarà l’inserimento di Tognozzi come capo dello scouting. Il disegno della Juve prevedeva che anche Conte potesse essere simbolo della rinascita. Adesso è possibile che si riparta da Tudor per un discorso pratico, cambiare tanto per cambiare potrebbe non essere la scelta giusta. L’ipotesi che Tudor possa rimanere sta prendendo sempre più piede e più forza». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve (Sky), l’ipotesi permanenza a Torino è sempre più probabile: dal Mondiale per Club a quel retroscena. Tutti gli aggiornamenti

Leggi anche Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

