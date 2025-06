Tudor Juve il Mondiale per Club sarà decisivo! Il piano del club per la panchina bianconera | potrebbe essere lui l’allenatore del futuro? Novità

Il futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus si gioca al Mondiale per Club: un'occasione cruciale che potrebbe segnare il destino bianconero. Con l’eco delle prestazioni della squadra, la dirigenza dovrà decidere se continuare con Tudor o cercare un nuovo timoniere. La tensione è palpabile, e i tifosi attendono con trepidazione. Quale sarà il piano del club? Rimanete sintonizzati per scoprire se Tudor scriverà un nuovo capitolo nella storia juventina!

Tudor Juve, il Mondiale per Club sarà decisivo per il futuro del tecnico bianconero: tutti gli aggiornamenti. Il futuro di Igor Tudor è ancora in bilico. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’allenatore croato sarà valutato dalla dirigenza bianconera e, a oggi, non si può dire che resterà al 100% sulla panchina della Juve. PAROLE – «Vi confermo che Igor Tudor partirà per il Mondiale per Club, sarà lui l’allenatore della Juventus in America. È vero che Giorgio Chiellini e Elkann vogliono pensarci bene prima di cambiare allenatore per capire se Igor Tudor possa essere veramente l’allenatore della Juventus per il futuro perché ha un contratto fino al 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, il Mondiale per Club sarà decisivo! Il piano del club per la panchina bianconera: potrebbe essere lui l’allenatore del futuro? Novità

Leggi anche Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

