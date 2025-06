Tudor Juve Corriere dello Sport | Mondiale per Club decisivo per il croato ci sono quattro idee in caso di ribaltone in panchina

Il Mondiale per Club si avvicina e con esso il destino di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Con quattro potenziali sostituti in ballo, la pressione aumenta sul tecnico croato. In un calcio sempre più sinonimo di risultati immediati, la competizione potrebbe rivelarsi un bivio cruciale. Riuscirà Tudor a conquistare la fiducia della dirigenza o il suo futuro sarà segnato da un clamoroso ribaltone? Il tempo stringe e le scommesse sono aperte!

Tudor Juve (Corriere dello Sport): Mondiale per Club decisivo per l’allenatore croato, ci sono quattro idee in caso di ribaltone sulla panchina. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Igor Tudor. Secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano il Mondiale per Club potrebbe essere decisivo per le sorti del tecnico croato, anche se sono in aumento le chance di permanenza. In caso di ribaltone in panchina sono già pronte quattro alternative tra cui la Juve potrebbe pescare il suo prossimo allenatore: Mancini o Pioli, ma anche Genesio del Lille e Marco Silva del Fulham. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve (Corriere dello Sport): Mondiale per Club decisivo per il croato, ci sono quattro idee in caso di ribaltone in panchina

Leggi anche Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Igor Tudor sarà l'allenatore della Juventus al Mondiale per Club; L'agente di Tudor: Allenerà la Juve al Mondiale per club. Per il resto nessuna fretta; Tudor-Juventus, la clausola da un milione per dirsi addio. E lui: «Senza conferma niente Mondiale per club»; Obiettivo Champions League, Corriere dello Sport in apertura: La Juve ha paura. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pagina 2 | Tudor si gioca la Juve al Mondiale per Club: la chiamata di Elkann e le possibili alternative

Scrive corrieredellosport.it: Mercoledì il tecnico incontrerà il direttore generale Comolli: nonostante la conferma scattata dopo la conquista della Champions, non è sicuro che resterà lui in panchina ...

La rivoluzione Juve rinsalda la posizione di Tudor: la chiamata di Elkann e l'incontro con Comolli

Come scrive msn.com: Dopo l'arrivo in società di Damien Comolli (si attende ora l'addio di Cristiano Giuntoli), l'ufficializzazione del nuovo ruolo di Giorgio Chiellini e a pochi giorni dall'inizio del Mondiale per Club, ...

Juve, ora caccia al direttore sportivo. E Tudor può rimanere

Lo riporta msn.com: Dopo il no di Conte, e con Gasp diretto a Roma, prende quota la permanenza di Tudor: la Juve valuterà dopo il mondiale per club. Ora tocca anche al diesse dopo l’arrivo di Comolli e la promozione di G ...