Trump | vedo Putin e Zelensky ma insieme

Trump si propone come mediatore nel conflitto tra Russia e Ucraina, un gesto che riaccende il dibattito sulla geopolitica mondiale e la ricerca di pace. In un momento in cui il mondo sembra diviso, la sua apertura a colloqui trilaterali in Turchia rappresenta una chance inaspettata. Riuscirà a far sedere insieme due leader così distanti? Un punto cruciale per il futuro della diplomazia internazionale.

22.10 Il presidente Usa Trump è disponibile all'invito della sua controparte turca a tenere colloqui di pace a tre in Turchia con i leader russo e ucraino. Lo riferisce la Casa Bianca. "Il presidente si è detto aperto se si arriverĂ a questo, ma vuole che entrambi i leader ed entrambe le parti si siedano insieme al tavolo delle trattative", ha dichiarato il portavoce di Trump, Karoline Leavitt, interpellata dai media Usa sulla proposta del presidente turco Erdogan. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche Il vertice delle sedie vuote, niente pace ma nuove accuse tra Russia e Ucraina. Trump: "Tutto fermo finché non vedo Putin" - Il vertice delle sedie vuote si preannuncia come un momento cruciale nel contesto delle tensioni tra Russia e Ucraina.

