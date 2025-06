Trump ritira la nomina di Isaacman dalla Nasa Musk deluso

Un’improvvisa svolta nel settore aerospaziale: Trump ritira la nomina di Isaacman alla NASA, lasciando Musk deluso. Questo evento mette in luce le tensioni tra politica e innovazione tecnologica, in un momento in cui l'industria spaziale sta vivendo una vera e propria corsa verso il futuro. Le scelte politiche possono influenzare profondamente i progetti ambiziosi, e ora gli occhi sono puntati su chi guiderà la NASA verso nuove stelle. Chi sarà il prossimo?

Un colpo di scena ha scosso il mondo dell’aerospazio. Il presidente Donald Trump ha annunciato il ritiro della nomina di Jared Isaacman come amministratore della NASA. La decisione, comunicata attraverso il social network Truth, è stata giustificata da una “attenta revisione dei precedenti legami” di Isaacman, con la promessa di nominare presto un nuovo candidato “ allineato alla missione” e che metterà “ l’America al primo posto nello spazio “. Chi era Isaacman. Isaacman, imprenditore miliardario e astronauta commerciale, è noto per aver guidato la missione Inspiration4 nel 2021, la prima missione spaziale con equipaggio interamente civile, e per aver effettuato la prima passeggiata spaziale privata durante la missione Polaris Dawn nel 2024. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump ritira la nomina di Isaacman dalla Nasa, Musk deluso

Leggi anche Colloqui di pace in Turchia in salita, Putin diserta e Trump si ritira, Nato: “Kiev pronta a negoziare” - I colloqui di pace in Turchia tra Russia e Ucraina affrontano ostacoli significativi, aggravati dall'assenza di Putin e dal ritiro di Trump.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump revoca Isaacman a capo della Nasa. E poi: «Biden giustiziato nel 2020, è un clone»; Trump ritira la nomina a capo della Nasa di Jared Isaacman: Annuncerò presto un nuovo candidato | Musk deluso per la decisione del presidente Usa; Trump ritira la nomina di Jared Isaacman a capo della Nasa per legami con i Democratici; Usa: Trump ritira la nomina di Isaacman da capo della Nasa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Trump ritira la nomina di Jared Isaacman a capo della Nasa per legami con i Democratici

Come scrive quotidiano.net: Trump annuncia il ritiro della nomina di Isaacman a capo della Nasa per donazioni ai Democratici, Elon Musk commenta.

Trump ritira la nomina a capo della Nasa di Jared Isaacman: "Annuncerò presto un nuovo candidato" | Musk deluso per la decisione del presidente Usa

Scrive msn.com: "Dopo un'attenta revisione dei precedenti legami, ritiro la nomina di Jared Isaacman a capo della Nasa. Annuncerò presto un nuovo candidato che sarà allineato alla missione e metterà l'America al prim ...

Trump revoca la nomina di Jared Isaacman alla guida della NASA: tensioni con Musk dietro la scelta

Si legge su online-news.it: Colpo di scena a Washington: alla vigilia dell’audizione al Senato, Donald Trump ha ritirato la nomina di Jared Isaacman, imprenditore e astronauta commerciale, alla direzione della NASA. La decisione ...