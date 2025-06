Trump | Joe Biden morto nel 2020 e sostituito da un robot clone ingegnerizzato e senza anima i dem non notano la differenza

Donald Trump torna a far parlare di sé con una teoria incredibile: Joe Biden sarebbe un clone, frutto di ingegnerizzazione post 2020. In un’epoca in cui fake news e teorie del complotto proliferano, è fondamentale chiedersi: quanto pesa la narrativa sulla realtà politica? Questo episodio ci invita a riflettere sull'influenza dei social media nel modellare le percezioni pubbliche. E tu, quanto sei disposto a credere a ciò che leggi?

Il presidente Usa Donald Trump ha rilanciato su Truth una teoria secondo cui Biden sarebbe stato giustiziato nel 2020, sotto al post un utente ha condiviso un video in cui affermava che "gli occhi di Joe Biden sono passati dal blu al nero" Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ril. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump: "Joe Biden morto nel 2020 e sostituito da un robot clone ingegnerizzato e senza anima, i dem non notano la differenza"

Leggi anche Trump contro Springsteen: «Invadente, idiota, prugna secca che ha sostenuto Biden. Stia zitto» - In uno scambio acceso tra politica e musica, Donald Trump risponde al cantautore Bruce Springsteen, che durante un concerto ha definito l'amministrazione Biden "corrotta e incompetente".

Su questo argomento da altre fonti

“Biden morto nel 2020, al suo posto un clone”. Sui social Trump rilancia la bufala; “Black Lives Matter” cinque anni dopo la morte di Floyd; Trovato il certificato di morte di Joe Biden? È un falso; Biden ucciso nel 2020 e sostituito da un clone: il messaggio rilanciato da Trump. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump: «Biden è morto nel 2020, è stato sostituito da un robot clone». L'ultima (bizzarra) teoria del presidente Usa

Da msn.com: Donald Trump ha ripubblicato una teoria del complotto infondata secondo cui Joe Biden sarebbe stato «giustiziato nel 2020» e sostituito con un clone robotico. Sabato sera, ...

«Joe Biden è morto: è stato sostituito da un clone senza anima né cervello». L'ultima teoria di Donald Trump

msn.com scrive: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, 78 anni, ha condiviso su Truth una teoria complottista secondo cui il suo predecessore ...

Trump riposta sui social una folle teoria complottista: «Biden è morto, al suo posto c'è un clone-robot»

Da msn.com: Il tycoon rilancia su Truth senza commentare il post in cui si sostiene che l'ex presidente sarebbe stato giustiziato nel 2020 e sostituito ...