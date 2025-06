Trump accusa Biden per l' attacco terroristico a Boulder | Politica di frontiere aperte

L'attacco terroristico a Boulder riaccende il dibattito sulle politiche migratorie negli Stati Uniti. Donald Trump punta il dito contro Joe Biden, accusandolo di aver facilitato l'ingresso di individui pericolosi. In un contesto geopolitico sempre piĂą instabile, la questione delle frontiere aperte sta diventando un tema caldo, capace di influenzare le elezioni future. Riflessioni e strategie sulla sicurezza nazionale sono piĂą che mai all'ordine del giorno.

"Il terribile attacco di ieri a Boulder, in Colorado, non sarĂ tollerato negli Stati Uniti d'America". Lo ha scritto Donald Trump su Truth accusando il suo predecessore di aver permesso al terrorista di entra in America. "E' arrivato grazie alla ridicola politica di Biden sulle frontiere aperte, che ha danneggiato così il nostro Paese. Deve andarsene in base alla politica di Trump", ha accusato il tycoon. "Gli atti di terrorismo saranno perseguiti con la massima severitĂ prevista dalla legge. Questo è un altro esempio del perchĂ© dobbiamo mantenere i nostri confini sicuri!", ha attaccato il presidente americano.