truffa coi bonus da un milione e mezzo tre gli indagati

A Rovellasca, la truffa da un milione e mezzo di euro svela un lato oscuro del sistema dei bonus fiscali, sempre più al centro dell'attenzione pubblica. Due società hanno sfruttato le agevolazioni per ristrutturazioni, mettendo in luce il rischio di frodi in un settore in forte espansione. Questa vicenda ci ricorda quanto sia cruciale vigilare su iniziative che dovrebbero supportare la crescita, ma che, in mani sbagliate, possono trasformarsi in opportunità di inganno.

ROVELLASCA (Como) Una truffa da quasi un milione e mezzo di euro, realizzata da due società grazie al sistema di cessione dei crediti consentito dai Bonus Facciate e Bonus Ristrutturazione. Sono tre gli indagati, riconducibili a due società di Rovellasca e Cabiate, accusati di truffa aggravata, a conclusione delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Como, coordinate dal sostituto procuratore Antonia Pavan. Gli accertamenti si sono concentrati su Cristiano Chirano, 46 anni di Rovellasca, amministratore unico della società Ets srl di Rovellasca, e due amministratori della Green Service di Milano con sede operativa a Cabiate: Manuel Favaro, 38 anni, e Christan Marcello, 44 anni, entrambi di Seregno.

