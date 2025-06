Trovato con una moto rubata denunciato un diciottenne

Un diciottenne di Selvazzano è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato con una moto rubata. Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante: l'aumento della criminalità giovanile. In un'epoca in cui i giovani cercano nuove identità e libertà, è fondamentale riflettere sulle scelte che fanno. Che messaggio stiamo inviando alle nuove generazioni? La cultura del possesso rischia di prevalere su quella del rispetto.

I carabinieri di Selvazzano hanno denunciato in stato di libertà un 18enne del posto, poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di ricettazione. La mattina del 31 maggio quando i militari di pattuglia impiegati in un servizio perlustrativo sono stati inviati dalla.

