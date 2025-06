trova portafoglio con 240 euro e lo porta all arma

Un gesto di onestà che brilla in un mondo dove spesso si sentono solo notizie di sfide e conflitti. Un operaio 32enne originario del Senegal ha trovato un portafoglio con 240 euro e, invece di approfittarne, ha deciso di restituirlo ai carabinieri. Questo atto dimostra come la solidarietà e il rispetto delle regole possano superare le barriere culturali. Un invito a riflettere su come piccoli gesti possano costruire una comunità migliore.

Dopo aver trovato un portafogli mentre stava percorrendo una via del centro di Conselice, non ci ha pensato su due volte prima di presentarsi ai carabinieri per consegnarlo. Protagonista un operaio 32enne originario del Senegal, da diversi anni residente a Conselice. All'interno del portafogli, di proprietà di un italiano che risiede in comune limitrofo, carta d'identità, carta di credito e 240 euro. Non prima di aver ringraziato l'extracomunitario il 32enne per il senso civico dimostrato, i carabinieri hanno rintracciato il proprietario. Quest'ultimo ha ringraziato il senegalese, invitandolo ad accettare una ricompensa, che dopo non poca insistenza il 32enne ha accettato.