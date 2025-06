Troppi giovani francesi odiano la Francia | integrazione fallita

La recente vittoria del Paris Saint-Germain ha fatto da sfondo a una realtà inquietante: molti giovani francesi si sentono estranei al loro stesso paese. L’entusiasmo calcistico ha lasciato il posto a tensioni sociali, evidenziando un’integrazione fallita che colpisce nel profondo la società francese. Questo scollamento tra cultura sportiva e identità nazionale apre interrogativi sul futuro: come costruire un senso di appartenenza in un contesto così frammentato?

Emmanuel Macron esultava su "X" parlando di giornata di gloria grazie alla vittoria sull'Inter del Paris Saint-Germain, ma ben presto a Parigi e nel resto della Francia quell'esultanza si è spenta per lasciare spazio a rabbia, incredulità, paura. Non festa dello sport, non festa di popolo ma guerriglia urbana organizzata con le forze dell'ordine impotenti dinanzi a una situazione ben presto sfuggita al controllo. Oggi la polemica in Francia è rovente: sotto accusa è finito il ministro degli Interni, Bruno Retailleau, che aveva predisposto sul terreno solo 5.400 gendarmi. Troppo pochi secondo il Rassemblement National che parla di pagina vergognosa per l'intera nazione.

"Troppi immigrati" per 7 giovani su 10

Lo riporta ilgiornale.it: Il 68,8 per cento degli intervistati, età compresa tra i diciotto e i trentadue, ritiene che gli immigrati siano troppi. In Germania dice che sono «troppi» il 41,5 per cento dei giovani ...