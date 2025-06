Troppi curiosi sul sentiero dell' amore degli orsi marsicani | il Parco decide la chiusura

Il Parco Nazionale d'Abruzzo chiude il Sentiero dell'Amore degli orsi marsicani fino al 15 giugno per proteggere i suoi preziosi abitanti. Una scelta che si inserisce in un trend di sempre maggiore attenzione verso la fauna selvatica e la sostenibilità . La salvaguardia degli orsi bruni è fondamentale, soprattutto in questo periodo delicato della loro vita. Un invito a riflettere sulla nostra responsabilità nel preservare la biodiversità !

ResterĂ chiuso fino al 15 giugno, ma con la possibilitĂ di prorogare la misura, il sentire F10 del parco nazionale d’Abruzzo che sale in vetta al Monte marsicano. Una decisione presa al fine di tutelare gli orsi bruni marsicani che si ritrovano proprio su quel tracciato nella delicata fase. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Troppi curiosi sul sentiero "dell'amore" degli orsi marsicani: il Parco decide la chiusura

