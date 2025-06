Trofeo Giugni a Maiano foto e classifica

Il Trofeo Giugni di Maiano ha illuminato la Festa della Repubblica con una corsa che celebra non solo lo sport, ma anche la comunità. Con 48 edizioni alle spalle, questo evento simbolizza la passione per il podismo fiorentino e attira atleti da tutta Italia. La competizione, che ha visto una partecipazione entusiasta, sottolinea l'importanza delle tradizioni locali in un contesto di crescente attenzione verso la salute e il benessere. Chi trionferà quest'anno? Scopri le classifiche

Fiesole (Firenze), 2 giugno 2025 – In occasione della Festa della Repubblica si è rinnovato l’appuntamento con uno dei classici del podismo fiorentino: il Trofeo Giugni, giunto alla 48ª edizione, e il 20° Memorial Martelli, organizzati dal Gs Maiano. La manifestazione si è svolta sulla distanza di 12 chilometri per la gara competitiva e 5 chilometri per la ludico-motoria. Il tracciato, tra i più impegnativi e affascinanti del calendario fiorentino, ha condotto gli atleti dalle Cave di Maiano, affrontando la salita fino a oltre Fiesole, per poi scendere verso il Castello di Vincigliata e infine risalire verso l’arrivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofeo Giugni a Maiano, foto e classifica

Leggi anche Trofeo Giugni-Memorial Martelli, si corre a Maiano - Fiesole, 26 maggio 2025 – In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, si rinnova la tradizione del Trofeo Giugni, alla sua 48ª edizione, affiancato dal 20° Memorial Martelli.

