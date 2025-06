Triestina i tifosi infuriati scendono in piazza | Trieste merita rispetto

La passione dei tifosi della Triestina non conosce limiti e ora si trasforma in protesta. Mercoledì 4 giugno, il cuore di Trieste sarà teatro di un corteo che chiede rispetto per una squadra storica. Questa mobilitazione si inserisce in un contesto più ampio di insoddisfazione in molte realtà calcistiche italiane, dove i legami tra club e tifosi si stanno deteriorando. Un invito a riflettere sull'importanza del tifo nel calcio moderno!

Sempre più furiosi, i tifosi della Triestina indicono una manifestazione di protesta in seguito agli ultimi eventi, che hanno segnato uno strappo insanabile con la dirigenza che gestisce la squadra. L’appuntamento è per mercoledì 4 giugno, in piazza della Borsa alle 18:30, poi il corteo si. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Triestina, i tifosi infuriati scendono in piazza: "Trieste merita rispetto"

Leggi anche Triestina: tra tifosi e gli americani è frattura totale, ritirato il marchio - La Triestina, un simbolo calcistico della città, vive un momento di crisi senza precedenti. La rottura tra tifosi e dirigenza americana segna non solo la fine di un sogno, ma il declino di un'identità.

