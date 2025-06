Triathlon Bianca Seregni ha fatto la storia nella tappa di Alghero delle World Series

Triathlon: Bianca Seregni scrive la storia ad Alghero! Con un'eccezionale medaglia d’argento alle World Triathlon Series 2025, l'atleta delle Fiamme Oro ha portato l'Italia sul podio internazionale. Questo trionfo non solo celebra il suo talento, ma rappresenta anche un momento di rinascita per il triathlon italiano, in crescita e pronto a far sentire la propria voce nel panorama mondiale. La passione per lo sport continua a unire e ispirare!

Si chiude nel migliore dei modi la tappa di Alghero delle World Triathlon Series 2025. Il terzo appuntamento del massimo circuito internazionale ha visto l’Italia grande protagonista grazie ad un risultato letteralmente storico. La nostra Bianca Seregni delle Fiamme Oro, ha infatti conquistato la medaglia d’argento nella tappa sarda, ottenendo il miglior risultato di sempre per i nostri colori in una tappa di World Triathlon Championship Series. Gara femminile che ha visto poi l’11a posizione di Ilaria Zane, la 21a di Alice Betto e la 27a di Verena Steinhauser. La vittoria è andata alla fortissima francese, nonché oro olimpico, Cassandre Beaugrand con il tempo di 1:55. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Triathlon, Bianca Seregni ha fatto la storia nella tappa di Alghero delle World Series

Leggi anche Triathlon, Bianca Seregni conquista uno splendido secondo posto su distanza olimpica ad Alghero! - Bianca Seregni illumina Alghero con un straordinario secondo posto nelle World Triathlon Championship Series 2025! Questa performance non è solo un trionfo personale, ma un segnale forte per il movimento del triathlon italiano, sempre più in ascesa.

