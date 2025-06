Trent’anni di Croce Rossa Il grazie di Corciano

Un trentennale che celebra non solo un percorso, ma una comunità! Ieri, Corciano ha festeggiato i 30 anni della Croce Rossa Italiana, un punto di riferimento fondamentale per il supporto e l’assistenza. Il sindaco Pierotti ha sottolineato quanto sia vitale il legame tra amministrazione e volontariato, in un’epoca dove la solidarietà gioca un ruolo cruciale. Un invito a continuare a costruire insieme un futuro più umano e attento!

Giornata di festa ieri per trent’anni dalla nascita del Comitato della Croce Rossa Italiana di Corciano, che ha sede a Taverne di Corciano. All’iniziativa ha preso parte il sindaco Lorenzo Pierotti insieme alla Giunta comunale, "a testimonianza della vicinanza e del sostegno che l’amministrazione ha sempre garantito a una realtà tanto preziosa per il territorio". "Il Comitato della Croce Rossa di Corciano è un pilastro della nostra comunità – dichiara il primo cittadino -. In questi trent’anni ha dimostrato con costanza, professionalità e grande umanità quanto sia fondamentale il volontariato nel tessuto sociale del nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trent’anni di Croce Rossa. Il “grazie“ di Corciano

