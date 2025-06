Tremendo impatto tra una moto Guzzi e un’Audi | muore sul colpo un 62enne

Un tragico incidente segna la festa della Repubblica: un 62enne perde la vita in uno scontro tra una Moto Guzzi e un'Audi a Vernole. Questo dramma riporta in luce la crescente preoccupazione per la sicurezza stradale, soprattutto in un periodo in cui le celebrazioni richiamano più veicoli sulle strade. È fondamentale riflettere sull'importanza della prudenza e del rispetto delle regole per prevenire simili tragedie che colpiscono le nostre comunità.

VERNOLE – Si chiude purtroppo con un altro incidente mortale questo lunedì festivo in onore della nascita della Repubblica Italiana. Nella tarda serata in seguito ad uno scontro tra una vettura, una Audi Q3, e una Moto Guzzi, ha perso la vita sul colpo il centauro, caduto rovinosamente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Tremendo impatto tra una moto Guzzi e un’Audi: muore sul colpo un 62enne

Leggi anche Ancora una tragedia sfiorata dopo lo scontro tra un’auto ed una motocicletta. Centauro finisce in ospedale dopo un tremendo impatto frontale. L’incidente a San Giorgio a Liri - Ancora una tragedia sfiorata a San Giorgio a Liri, dove uno scontro frontale tra auto e motocicletta ha coinvolto un giovane centauro, ricoverato in gravi condizioni.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tremendo impatto tra una moto Guzzi e un’Audi: muore sul colpo un 62enne

Si legge su lecceprima.it: L’impatto fatale sulla provinciale che da Vernole conduce ad Acquarica di Lecce. Nulla da fare per il centauro, un impiegato regionale di Pisiqnano. Trasportata in codice rosso la moglie che viaggiava ...

Ancona: tremendo impatto in moto, Giosuè muore a 18 anni in un incidente

fanpage.it scrive: Una frenata improvvisa, la moto che sbanda e infine il violento ... è scivolato senza riuscire ad evitare il tremendo impatto con la vettura. Nel tremendo frontale il 18enne è finito sulla ...

Tremendo scontro fra due moto, quattro ragazzi scaraventati sull'asfalto: grave un 19enne portato in elicottero all'ospedale

Riporta ildolomiti.it: BESENELLO. Sono due le moto coinvolte nel tremendo schianto che è avvenuto nella serata di ieri a Besenello. Si tratta, dalle informazioni che si hanno al momento, di uno scontro tra i due mezzi e che ...